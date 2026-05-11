زيلينسكي: 20 دولة مهتمة بإبرام صفقات طائرات بدون طيار معنا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن نحو 20 دولة مهتمة ‌بإبرام صفقات طائرات بدون طيار مع أوكرانيا، وإنه تم بالفعل توقيع أربع اتفاقيات.

ومنذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير، تمكن زيلينسكي من الاستفادة من خبرة أوكرانيا في حرب الطائرات بدون طيار لإبرام سلسلة من ⁠الصفقات الدبلوماسية الناجحة خلال زيارات إلى الشرق الأوسط وأوروبا، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكتب زيلينسكي على منصة إكس: "نحو 20 دولة منخرطة حاليا في مراحل مختلفة: تم بالفعل توقيع أربع اتفاقيات، ويجري الآن إعداد العقود الأولى بموجب هذه الاتفاقيات".

ووقعت أوكرانيا في أبريل نيسان اتفاقيات دفاعية وصفقات للطائرات المسيرة مع ألمانيا والنرويج وهولندا، وذلك بعد توقيع شراكات أمنية طويلة الأجل ‌مع ⁠السعودية وقطر والإمارات في أواخر مارس.

ووقعت أوكرانيا الشهر الماضي أيضا اتفاقيات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مجالي الدفاع والطاقة.

وقال زيلينسكي أيضا في منشوره إن أوكرانيا ستطلق تعاونا ⁠أمنيا ضمن إطار صفقات الطائرات بدون طيار مع منطقة أخرى من العالم، من دون أن يحدد أي منطقة.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ⁠بدأت بالفعل في تلقي الكميات اللازمة من الوقود بفضل الاتفاقات، من دون الخوض في تفاصيل.

ويأمل زيلينسكي أن ⁠تساعده دبلوماسية الطائرات المسيرة في تأمين اتفاقات لإمدادات الطاقة مع دول الشرق الأوسط، فضلا عن إيجاد أسواق للمنتجات الزراعية الأوكرانية.