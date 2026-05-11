ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال أبريل الماضي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في الصين بصورة غير متوقعة خلال أبريل الماضي، في حين ارتفعت أسعار السلع من المصنع مباشرة إلى أعلى مستوى منذ 45 شهرا، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا بسبب الصراع بالشرق الأوسط.

وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 1.2% خلال أبريل الماضي مقارنة بـ1% خلال مارس الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاء الوطني.

وتراجعت أسعار الغذاء بنسبة 1.6% بسبب تراجع أسعار لحم الخنزير، وتعكس الزيادة في معدل التضخم ارتفاع أسعار السلع بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين بأقوى وتيرة منذ يوليو 2022.

وأظهرت البيانات نمو الصادرات الصينية بنسبة 14.1% على أساس سنوي في أبريل الماضي، والواردات بنسبة 25.3%.

ونتيجة لذلك، ارتفع الفائض التجاري إلى 84.8 مليار دولار خلال أبريل الماضي.