الأردن يؤكد ضرورة تأمين الإفراج عن البحارة المصريين المختطفين

أدان الأردن اليوم الثلاثاء، حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين، واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، قائلًا إنها تعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

وأكّدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين في بيانٍ، تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية، وذوي البحارة المختطفين، مشددةً على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنها تتابع عن كثب، حادث اختطاف ناقلة النفط M/T Eureka من المياه الإقليمية اليمنية، واقتيادها إلى المياه الإقليمية للصومال بالقرب من إقليم بونت لاند.

ووجّه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، السفارة المصرية في مقديشيو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية المصريين المتواجدين على متن السفينة، وتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لهم، والعمل على سرعة الافراج عنهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان أمن وسلامة البحارة المصريين.