مسئول هندي: وفد تجاري أمريكي قد يزور الهند مع تقدم محادثات الاتفاق التجاري

قال مسئول هندي، في نيودلهي اليوم الاثنين، إن وفدا تجاريا أمريكيا من المرجح أن يزور الهند لإجراء محادثات، في وقت يواصل فيه الجانبان التفاوض بشأن التوصل إلى اتفاق ثنائي.

وقال المسئول، للصحفيين، إن مواعيد الزيارة لم تُحدد بعد، وطلب المسئول عدم الكشف عن هويته نظرا لأن المفاوضات غير علنية.

وكان فريق من المسئولين التجاريين الهنود، قد زار واشنطن الشهر الماضي؛ لاستكمال المرحلة الأولى من اتفاق تجاري تم التوصل إليه في فبراير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوصل البلدان إلى هذا التفاهم قبل أن تصدر المحكمة العليا الأمريكية قرارا برفض الرسوم الجمركية التبادلية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

وقال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال، الشهر الماضي، إنه رغم اكتمال المرحلة الأولى، فإن الجهود تتركز حاليا على تأمين وصول تفضيلي للصادرات الهندية إلى السوق الأمريكية مقارنة بالمنافسين.