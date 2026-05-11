منظمة سي ووتش: زوارق ليبية أطلقت النار على سفينة لإنقاذ المهاجرين في المتوسط

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية "سي ووتش"، إن زوارق مسلحة تابعة لجهات مرتبطة بخفر السواحل الليبي فتحت النار، اليوم الاثنين، على سفينتها "سي ووتش 5" بعد وقت قصير من إنقاذها لنحو 90 مهاجرا كانوا على متن قارب خشبي مكتظ بالمهاجرين في البحر المتوسط.

وأوضحت المنظمة أن سفينتها تعرضت لهجوم بعد إتمام عملية الإنقاذ حوالي الساعة الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش، وعلى مسافة نحو 27 ميلا من الساحل الليبي.

وذكرت المنظمة أن الزوارق المقتربة "أطلقت أعيرة نارية حية، بدأت بطلقة واحدة تلاها رشقة من 10 إلى 15 طلقة، ثم أمرت السفينة بالتوقف".

ولم يرد متحدث باسم الحكومة في العاصمة الليبية طرابلس على طلب للتعليق على الحادثة.

يشار إلى أن الساحل الليبي أحد أهم نقاط انطلاق المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط قادمين من شمال أفريقيا على متن قوارب صغيرة، ويلقي الآلاف حتفهم خلال هذه الرحلة الخطيرة.