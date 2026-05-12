تشهد البلاد موجة حارة تبلغ ذروتها اليوم الثلاثاء، ولا يتوقف تأثير الموجة على البشر والحيوانات والنباتات فقط، بل يمتد إلى الهواتف الذكية أيضا.

ومع استخدام الهواتف الذكية في ظل الطقس الحار، تبدأ حرارة الأجهزة في الاتفاع؛ مما يؤثر على جودتها وكفاءة أدائها، لكن اتباع بعض الإرشادات الهامة يحمي الهاتف من التلف.

وتستعرض "الشروق"، أهم الأسباب المؤدية إلى تلف الهاتف في الطقس الحار، والنصائح اللازمة لحماية الأجهزة الذكية من الحرارة وذلك نقلا عن جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية، ومجلة التايمز البريطانية، وهيئة البث الكندية.

• ماذا يفعل الحر بالهواتف؟

تتحمل الهواتف درجات حرارة سطحية تصل لـ٤٥ مئوية ولكن شركتي أبل وسامسونج توصيان بتجنب تخطي الـ٣٧ مئوية حفاظا على الهاتف.

وتسبب الحرارة العالية حالة من "الخرف" في الهواتف تشبه حالة الصدمة لدى الإنسان لتختل أنظمة الفتح والإغلاق في برامج الهاتف الداخلية، وأما عن الأجزاء الخارجية فإن نوع الصمغ الخاص بلصقها قد ينصهر مسببا تلفا في شكل الهاتف، وأما البطارية فإن الحرارة العالية تقلل من عمرها الافتراضي.

• نصائح لوقاية الهاتف من الحر

تعتبر أشعة الشمس في اليوم الحار أقوي مصدر للحرارة لذلك يفضل إبعاد الهواتف عن الشمس واستخدامها في الظل بدلا من ذلك وعند التواجد في مكان مغلق ينصح بإبعاد الهاتف عن النافذة.

وتعتبر السيارات من أشد الأماكن خطورة خلال الحر حيث ترتفع درجاتها كثيرا عن الخارج لذلك يجب تجنب ترك الهاتف في السيارة، إلا مع ترك فتحة بسيطة في النافذة لدخول الهواء من الخارج ولكن تلك الخطوة قد تعرض الهاتف للسرقة.

وينصح بوضع الهاتف في حقيبة بدلا من حمله في الجيب حيث سيلتقط حرارة جسم الإنسان وتزداد حرارته بينما توفر الحقيبة العزل الكافي عن حرارة الشمس.

• كيف نخفض الحرارة الداخلية للهاتف؟

لا يتأثر الهاتف بحرارة الشمس فقط، بل ترتفع حرارته بسبب الاستخدام؛ لذا ينصح بتجنب التطبيقات ذات الجهد العالي مثل نظام تحديد المواقع جي بي إس أو ألعاب الفيديو أو كاميرا التصوير.

ويفضل تشغيل وضع الطيران -في حالة عدم الحاجة إلى إجراء مكالمات هاتفية- لتجنب الطاقة الحرارية لاتصال الهاتف بالشبكة أو بنظام البلوتوث الذي يزيد من الحرارة الداخلية.

• محاذير تهدد سلامة الهاتف

يجب الحذر من تصرف شائع خطير يستخدم لتبريد الهاتف بوضعه داخل الفريزر حيث تسبب تلك الخطوة في تكثف قطرات الندى على الجهاز وإتلافه، وبدلا من ذلك يمكن وضع الهاتف أمام المروحة لتبريده تدريجيا بالهواء.

ينبغي الحذر من شحن الهاتف في مكان عالي الحرارة إذ يزيد الشحن من سخونة الهاتف ويعرضه لمشاكل، كما يُفضل عدم وضع الهاتف بجانب أجهزة أخرى؛ لتجنب نقل الحرارة.

• حلول لإنقاذ الهواتف عند ارتفاع حرارتها

تصدر أغلب الهواتف الذكية إشعارات توضح ضرورة التوقف عن الاستخدام تجنبا لخطر الحرارة الداخلية وفي هذه الحالة ينصح بإغلاق الهاتف لـ١٠ دقائق على الأقل لإيقاف حرارته عن الارتفاع نتيجة الجهد.

ينصح أيضا بنزع الغلاف البلاستيكي من حول الهاتف لإعطاء فرصة لتسرب الحرارة بسهولة، بجانب خفض إضاءة الهاتف؛ ما يقلل الحرارة الناتجة عن شدة الإضاءة.