الخميس 7 مايو 2026 8:07 ص القاهرة
الاتحاد الأوروبي يحظر أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنتاج مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي مسيء

د ب أ
نشر في: الخميس 7 مايو 2026 - 6:43 ص | آخر تحديث: الخميس 7 مايو 2026 - 6:43 ص

 أعلنت الرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن مفاوضي الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبيين اتفقوا على حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنتاج مقاطع فيديو مزيفة ذات طابع جنسي دون موافقة الأطراف المعنية.


