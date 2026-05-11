قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن روسيا لا تظهر أي نية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، مؤكدا أن كييف تواصل استعداداتها لصد هجمات إضافية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أن جبهات القتال لم تشهد هدوءا خلال اليوم، قائلا: "لم يسُد الصمت على خط الجبهة، واستمرت الأعمال القتالية دون توقف"، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

وتابع: "روسيا لا تعتزم إنهاء هذه الحرب، ونحن للأسف نتأهب لصد هجمات جديدة، لكن السلام يجب أن يتحقق، وهذا ما نعمل من أجله".

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه موسكو وكييف باستمرار الاشتباكات على طول خط الجبهة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بوساطة أمريكية ضمن جهود يقودها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب.

واتفقا الطرفان على هدنة مؤقتة امتدت من 9 إلى 11 مايو، إلا أن الاتهامات المتبادلة بخرقها تصاعدت سريعا، مع تبادل الحديث عن هجمات بالطائرات بدون طيار (درونز) والمدفعية.

من جانبه، قال زيلينسكي إن القوات الروسية امتنعت عن تنفيذ ضربات جوية وصاروخية واسعة النطاق خلال الهدنة، لكنها واصلت عملياتها على امتداد جبهة تمتد لأكثر من 1200 كيلومتر، فيما أكدت كييف أنها ترد على تلك الهجمات وتدافع عن مواقعها.

وفي المقابل، نقلت وكالات روسية عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إنها سجلت آلاف الانتهاكات من الجانب الأوكراني منذ بدء وقف إطلاق النار، مؤكدة أن قواتها ردت على الهجمات باستخدام المدفعية وقاذفات الصواريخ والدرونز.

وبينما يستمر تبادل الاتهامات، تبقى الهدنة الهشة محل اختبار، في ظل استمرار التصعيد الميداني وعدم وضوح مسار التسوية السياسية حتى الآن.