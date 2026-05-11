وزارة الخزانة الأمريكية تطالب البنوك بالإبلاغ عن شبكات غسل الأموال الإيرانية المشتبه بها

طالبت وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الولايات المتحدة مراقبة شبكات غسل الأموال الإيرانية المشتبه بها والتي تستخدم أموالها لتهريب النفط الخاضع للعقوبات من خلال شركات وهمية وشبكات عملات مشفرة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تفوض النظام المالي العالمي فعليا للمساعدة في تعطيل البنية التحتية الإيرانية للتهرب من العقوبات، في الوقت الذي وصلت فيه الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود آخر حول كيفية إنهاء حربهما بينما أصبح وقف إطلاق النار بينهما هشا بشكل متزايد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن وقف إطلاق النار في إيران أصبح "على جهاز دعم الحياة"، بعدما رفض أحدث اقتراح قدمته طهران لإنهاء الحرب.

وتدعو إدارة ترامب البنوك إلى الإبلاغ عن بعض العملاء الذين قد يقومون بغسل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني - بما في ذلك شركات تم تأسيسها حديثا والتي تنقل مبالغ كبيرة من المال بشكل غير عادي، والشركات التي توجه المدفوعات عبر وسطاء متعددين أو المعاملات المرتبطة بشركات العملات المشفرة الإيرانية، من بين مؤشرات أخرى.