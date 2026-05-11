روبوت مساعد الحاج يقدم خدماته بـ 96 لغة للحجاج القادمين برا عبر محافظة الخرج

يقدم مركز خدمة ضيوف الرحمن بمحافظة الخرج خدمة روبوت "مساعد الحاج"، الذي تشرف عليه جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالمحافظة، ويقدم خدماته للحجاج بـ96 لغة، وصُمم بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الأسئلة الشائعة التي يحتاج إليها الحاج أثناء رحلته.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، أن محافظة الخرج هيأت مركز خدمة ضيوف الرحمن بالمحافظة، ضمن جهودها لاستقبال الحجاج القادمين برا عبر المحافظة، وذلك على مساحة تتجاوز 50 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وأهلية وتطوعية، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات النوعية والدعوية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

وأضافت أن المركز يستهدف خدمة أكثر من 35 ألف حاج على مدى 40 يوما، ويشارك في أعمال المركز أكثر من 1400 متطوع ومتطوعة، يعملون على تقديم خدمات متنوعة تشمل الضيافة والوجبات اليومية وخدمات المبيت والرعاية الطبية وتوزيع الهدايا والحقائب، إضافة إلى توفير مترجمين بعدة لغات لتسهيل التواصل مع الحجاج من مختلف الجنسيات.