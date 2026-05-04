جيم ستوب تعرض شراء إي باي مقابل 56 مليار دولار

أعلنت شركة جيم ستوب لبيع ألعاب الفيديو بالتجزئة يوم الأحد عن عرض للاستحواذ على منصة إي باي للتجارة الإلكترونية الأكبر حجما بكثير.

وقال ريان كوهين، الرئيس التنفيذي لشركة جيم ستوب، لصحيفة وول ستريت جورنال إن العرض تبلغ قيمته حوالي 56 مليار دولار نقدا وأسهما. وذكر كوهين أنه يريد استخدام إي باي لبناء منافس أقوى بكثير لشركة أمازون. ويهدف إلى قيادة الشركة المدمجة بعد الاستحواذ.

وقالت جيم ستوب إنها قدمت مقترحا غير ملزم بقيمة 125 دولارا للسهم الواحد، وأن العرض يقدر قيمة إي باي بنحو 5ر55 مليار دولار، بناء على أحدث عدد للأسهم القائمة التي أبلغت عنها إي باي.

وقال كوهين إن العرض يمثل علاوة قدرها 20% تقريبا على سعر الإغلاق يوم الجمعة. وفي تداولات ما بعد الإغلاق، ارتفعت أسهم إي باي بالفعل إلى حوالي 116 دولارا بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، خطط كوهين لتقديم العرض.

وتمتلك جيم ستوب بالفعل حصة تبلغ حوالي 5% في إي باي.

وأخبر كوهين الصحيفة أنه حصل بالفعل على التزام بقرض قدره حوالي 20 مليار دولار للاستحواذ. ولم يتضح في البداية بالضبط كيف سيتم تمويل بقية سعر الشراء.

وقبل انضمامه إلى جيم ستوب، شارك كوهين في تأسيس وقيادة شركة تشوي، وهي شركة تجزئة عبر الإنترنت متخصصة في منتجات الحيوانات الأليفة. وفي عام 2020، قام ببناء حصة كبيرة في شركة بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة، منتقداً إدارتها لكونها بطيئة جدا في توسيع أعمالها عبر الإنترنت، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2023.

وقام منذ ذلك الحين بإغلاق العديد من المتاجر، وركز بدلاً من ذلك على مجالات مثل بطاقات التداول وألعاب الكونسول القديمة، والتي تجذب شعور الحنين لدى اللاعبين.

وتحاول إي باي أيضا حاليا التركيز بشكل أقوى على الفئات المربحة مثل المقتنيات وقطع غيار السيارات والأزياء المستعملة. كما لجأ الرئيس التنفيذي جيمي إيانون إلى الذكاء الاصطناعي لتسهيل تسوق المستخدمين على المنصة.

ولم ترد إي باي في البداية على إعلان كوهين.