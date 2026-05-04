صالح طاهر: أحلم بالاحتراف في مصر أو السعودية لإنهاء مسيرتي الكروية

أعرب لاعب نادي أهلي طرابلس، صالح طاهر، عن رغبته في خوض تجربة احترافية خارجية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تطلعه للعب في أحد الدوريات العربية القوية، وعلى رأسها الدوري المصري أو الدوري السعودي.

وأوضح طاهر في تصريحات صحفية أن خوض تجربة احتراف في هذين الدوريين يمثل خطوة مهمة في مسيرته الكروية، نظرًا لقوة المنافسة والاهتمام الكبير الذي تحظى به كرة القدم هناك، مشيرًا إلى أن اللعب في بيئة احترافية متقدمة سيساعده على تطوير مستواه الفني والبدني.

وأضاف اللاعب أنه يطمح لاختتام مشواره الكروي في أحد هذين الدوريين، مؤكدًا استعداده لخوض التحدي وتقديم أفضل ما لديه لإثبات قدراته، سواء في مصر أو السعودية، في حال توفرت الفرصة المناسبة.

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على تركيزه الحالي مع فريقه أهلي طرابلس، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية، مع إبقاء باب الاحتراف مفتوحًا في المستقبل.