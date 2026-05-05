سلطات الاحتلال تصدر أوامر اعتقال إداري بحق 38 أسيرا فلسطينيا

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)، بحق 38 أسيرًا، بينهم أسيرة، وأسير من محرري صفقة التبادل.

وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير بنان أبو الهيجا من جنين –ابنة الأسير القيادي جمال أبو الهيجا- لمدة 4 شهور، وفق وكالة سند.

كما جددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير وائل الجاغوب من نابلس، الذي كان يقضي حكماً بالسجن المؤبد قبل الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل، بعد أن أمضى 23 عاماً في الأسر، حيث أُعيد اعتقاله في السادس من مايو 2025، وحُوّل إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، ودون تمكين المعتقل أو محاميه من الاطلاع على مواد الأدلة أو الملفات الخاصة بالقضية.

وتشكل هذه السياسة خرقاً واضحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، وتُعد "إسرائيل" الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذا النوع من الاعتقال بشكل واسع وممنهج.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بوجود "ملفات سرية" للمعتقلين الإداريين لا يُسمح بالكشف عنها، ما يجعل المعتقل غير مدرك لمدة اعتقاله أو طبيعة التهم الموجهة إليه.