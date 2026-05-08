التلفزيون الإيراني: لا خسائر بشرية في الهجمات الأمريكية على المدن والجزر الجنوبية

أفاد التلفزيون الإيراني بأن «هجمات العدو على المدن والجزر جنوبي البلاد لم تؤد إلى وقوع خسائر بشرية»، مؤكدا أن الأوضاع هادئة وطبيعية في 13 مدينة بمحافظة هرمزغان وفي الجزر جنوبي البلاد.

ونقلت قناة «إن بي سي» عن مسئول أمريكي قوله إن الضربات في بندر عباس وقشم «دفاعية» ولا تشكل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران.

وأشارت «فوكس نيوز» عن مسئول أمريكي إلى أن الجيش الأمريكي استهدف نقطة تفتيش بحرية إيرانية في «بندر كرجان» بمنطقة ميناب.

من جانبها، أكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية قواتها، موضحة أن ضرباتها استهدفت مباشرة منصات إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية شاركت في الهجوم.

ونوهت إلى سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني، مشيرة إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية.

وأضافت أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع، موضحة أن الهجمات الإيرانية وقعت لدى عبور مدمرات الصواريخ مضيق هرمز إلى خليج عمان، وتم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة والرد عليها بضربات دفاعية.

وعلى الجانب الآخر، قال مساعد حاكم مدينة «ميناب» الإيرانية إن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني استهدفا قاعدة لحرس السواحل في المدينة دون وقوع خسائر بشرية.

وأكد مقر «خاتم الأنبياء» بالحرس الثوري الإيراني، أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز.

وأفادت وكالة «تسنيم» عن مصدر عسكري، أن أحداث الليلة بدأت بهجوم أمريكي على ناقلة نفط إيرانية، أعقبه استهداف سفن عسكرية أمريكية ردًا على ذلك.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن نجاح ثلاث مدمرات أمريكية «من الطراز العالمي» في عبور مضيق هرمز بـ «نجاح باهر»، مشيرًا إلى أن عملية العبور تمت «تحت وابل من النيران الكثيفة».

وقال عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»، إن المدمرات الثلاث لم تُصب بأي أذى خلال العملية، بينما لحقت أضرار جسيمة بالسفن الإيرانية المهاجمة التي دُمرت بالكامل.

وأشار إلى تدمير العديد من الزوارق الصغيرة التي تستخدمها طهران كبديل لأسطولها البحري المُدمر خلال الحرب، مؤكدا أن «الزوارق غرقت في قاع البحر بسرعة وكفاءة بعد أن أُطلقت صواريخ على مدمراتنا، وتم إسقاطها بسهولة».

كما لفت إلى «احتراق طائرات مسيّرة إيرانية في الجو وسقوطها في المحيط برشاقة، تمامًا كفراشة تهوي إلى قبرها» بحسب وصفه.

وشدد أن «إيران ليست دولة طبيعية لتسمح لهذه المدمرات بالمرور»، معتبرا أن من «يقودهم مجانين، ولو أتيحت لهم فرصة استخدام سلاح نووي، لفعلوا ذلك دون تردد، ولكن هذه الفرصة لن تتاح لهم أبدًا».

واختتم متوعدا بهزيمتهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، قائلا: «كما هزمناهم اليوم، سنهزمهم بقوة أكبر وعنف أشد في المستقبل، إن لم يوقعوا اتفاقهم بسرعة! ستنضم مدمراتنا الثلاث، مع طواقمها الرائعة، إلى حصارنا البحري، الذي هو بحق جدار من فولاذ».