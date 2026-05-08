رئيس بحوث بالصحة الحيوانية: غياب الضمير وراء استخدام الفورمالين لإطالة صلاحية الألبان

قال الدكتور عبد الرشيد غانم، رئيس بحوث متفرغ بمعهد الصحة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن متوسط سعر كيلو اللبن البقري يقل حاليا عن 20 جنيها، في حين يقل سعر كيلو اللبن الجاموسي ذو المواصفات الجيدة عن 40 جنيها.

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» عبر فضائية «المحور» إلى أن مواصفات اللبن الجيد تخضع لاختبارات «حسية» في المقام الأول، مثل ضرورة خلو اللبن من أي روائح أو تغير في اللون المتعارف عليه، وعمد ظهور طعم «مرارة أو ملوحة».

وعلق على رصد استخدام مادة «الفورمالين» لحفظ الألبان السائبة ، وذلك بعد تمكن الحملات الرقابية من ضبط أكثر من 5 أطنان من الألبان الفاسدة، أُضيف إليها مادة الفورمالين السامة إليها بغرض حفظها في مناطق مختلفة بمحافظة المنيا.

وشدد أن الألبان في موسم الشتاء لا يُضاف إليها مادة «الفورمالين» سواء من بعض البائعين في الشارع أو مراكز الألبان أو غيرها.

وأوضح أن هذه المادة ينتشر استخدامها في فصل الصيف نتيجة ارتفاع العد البكتيري، وعدم «قطع اللبن وإطالة فترة صلاحيته» أثناء عملية النقل والتوريد لمركز تجميع الألبان أو المصنع، نتيجة لغياب الضمير.

وأكد أن جميع مراكز تجميع الألبان تخضع الموردين فيها لإشراف طبي بيطري كامل من خلال المديريات بمختلف المحافظات؛ لضمان تجنب غش الألبان وعدم إفراز الحيوان لأي ميكروبات تضر بصحة الإنسان، وفي مقدمتها «البروسيللا، والسل».

وعلى صعيد المفاضلة بين أنواع الألبان، أوضح أن اللبن الجاموسي يتمتع بقيمة غذائية أعلى وسعر أعلى، بينما يدخل اللبن البقري في العديد من الصناعات والمنتجات، مؤكدا أن كلاهما مفيد لصحة الإنسان تماما.

وأشار إلى أن سبب اللون الأصفر في اللبن البقري يعود لاحتوائه على مادة «البيتا كاروتين» التي تتحول في جسم الإنسان إلى فيتامين أ، بينما يتميز اللبن الجاموسي بلونه الأبيض لاحتوائه على فيتامين أ بشكل صريح.