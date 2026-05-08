إصابة سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز خرساني في المقطم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب سائق سيارة ملاكي بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، إثر تصادم سيارته بحاجز خرساني بطريق السبعين فدان بمنطقة المقطم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور، برفقة سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين اصطدام سيارة ملاكي بحاجز خرساني على جانب الطريق بمنطقة المقطم، ما أسفر عن إصابة قائدها.

وكشفت التحريات الأولية والمعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة أثناء محاولته تفادي سائق دراجة نارية، ما أدى إلى وقوع التصادم.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.