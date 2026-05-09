منظمة الصحة العالمية: 6 إصابات مؤكدة إلى الآن بفيروس هانتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تسجيل ست إصابات مؤكدة بفيروس هانتا إلى الآن، من أصل ثماني حالات مشتبه بها، وذلك عقب تفشي الفيروس على متن سفينة سياحية.

وجاء في بيان للمنظمة التابعة للأمم المتحدة: "حتى 8 مايو، تم الإبلاغ عن إجمالي ثماني إصابات، من بينها ثلاث وفيات (نسبة الوفيات 38%)"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت المنظمة: "تم تأكيد ست حالات مخبريا كإصابات بفيروس هانتا، جميعها تم تحديدها على أنها من سلالة فيروس الأنديز (آيه أن دي في)".

وتابع البيان: "منظمة الصحة العالمية تقيّم مستوى الخطر الذي يشكله هذا الحدث على سكان العالم بأنه منخفض، وستواصل مراقبة الوضع الوبائي وتحديث تقييم المخاطر".

وأوضحت المنظمة أن "مستوى الخطر على الركاب وأفراد الطاقم على متن السفينة يعد متوسطا".