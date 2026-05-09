أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس اليوم السبت لسكان جزيرة تينيريفي الإسبانية أن خطر فيروس هانتا منخفض، وذلك مع اقتراب وصول سفينة شهدت تفشيا للفيروس إلى الجزيرة.

وقال إن هذا التفشي لا يمكن مقارنته بجائحة فيروس كورونا.

وأضاف: "أعلم أن الناس قلقون. ألم عام 2020 لا يزال حاضرا، ولا أتجاهله للحظة واحدة. لكن يجب أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد آخر. إن الخطر الصحي الحالي لفيروس هانتا لا يزال منخفضا".

وأشار تيدروس أيضا إلى أنه لا يوجد حاليا أي ركاب على متن السفينة تظهر عليهم أعراض المرض.

ومن المتوقع أن تصل سفينة الرحلات البحرية "هونديوس" إلى قبالة ميناء جراناديلا في جنوب تينيريفي صباح غد الأحد بين الساعة الرابعة والسادسة صباحا بتوقيت جرينتش، على أن يبدأ إنزال الركاب على مراحل اعتبارا من الفجر.

وقال إن الركاب سيتم نقلهم إلى الميناء الصناعي في جراناديلا، ثم نقلهم في مركبات مغلقة وتحت المراقبة، قبل نقلهم جوا إلى بلدانهم.

وأضاف: "لن تلتقوا بهم. ولن تلتقي بهم عائلاتكم".

وفي بيان رسمي صدر في مدريد، أوضح: "تم اختيار تينيريفي لأنها تمتلك القدرة الطبية والبنية التحتية والإنسانية لمساعدتهم على الوصول إلى بر الأمان. ولأنني أؤمن بذلك بشدة، سأكون هناك بنفسي".