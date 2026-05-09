بابا الفاتيكان يهنئ إنتر ميلان بفوزه بالدوري الإيطالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقى نادي إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2025/2026، تهنئة من البابا ليو الرابع عشر، بابا الفاتيكان.

و ألتقى اللاعبون والجهاز الفني والإداري بالبابا ليو في الفاتيكان قبل مباراة إنتر ضد لاتسيو في روما في وقت لاحق من يوم السبت.

وحسم إنتر لقب الدوري الإيطالي يوم الأحد الماضي بفوزه على ضيفه بارما بنتيجة 2/صفر قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم.

وقال البابا ليو : "إنها بلا شك لحظة فرح عظيم لكم جميعا، ويسعدني أن أشارككم هذه الفرحة".

وأضاف: "بينما أهنئكم، أدعوكم للتأمل في التجربة التي مررتم بها، حتى تكونوا في لحظة النجاح هذه حاملين لرسالة مفيدة بشكل خاص لنمو الشباب".