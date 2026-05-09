زعيم الحزب البافاري: فشل الائتلاف الحاكم في ألمانيا سيكون إشارة كارثية

دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا، ماركوس زودر، الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى تعزيز التعاون، محذرًا من فشل الحكومة.

يذكر أن زودر يتزعم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري الذي يشكل مع شقيقه الأكبر حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي ما يُعْرَف بـ الاتحاد المسيحي، وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية التي تصدر غدا الأحد، قال زودر ردًا على سؤال بشأن مدة بقاء الائتلاف إن " الائتلاف حصل على تكليف لأربع سنوات، وآمل بشدة أن ينجز هذا التكليف. أي شيء آخر سيكون إشارة كارثية. لا يجوز أن تفشل حكومة منتخبة ديمقراطيًا للمرة الثانية على التوالي"، وذلك في إشارة إلى الحكومة الائتلافية السابقة المعروفة باسم "ائتلاف إشارة المرور" برئاسة المستشار السابق أولاف شولتس، والتي لم تتمكن من الاستمرار حتى نهاية الدورة التشريعية في موعدها العادي.

وأضاف زودر:"علينا أن ننجز عملنا، أي تقليل الجدل وتحقيق مزيد من النتائج". وأشار إلى أن العالم يتغير بوتيرة سريعة تفوق قدرة كثيرين على الاستيعاب، واستطرد: "علينا أن نصمد في هذا المناخ. الحكومة تملك المقومات اللازمة لذلك، كما أن الثقة الأساسية بين رؤساء الأحزاب موجودة".

ودعا زودر الأحزاب المشاركة في الحكومة إلى التحلي بالقدرة على التوصل إلى تسويات، مطالبًا بـ"الانضباط والتحكم في الذات"، وتابع :" نحن كائتلاف سننتصر معًا ونخسر معًا. وبصراحة شديدة، لا رغبة لدي في الخسارة". وشدد على أهمية عدم دخول الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي "في دوامة من الحساسية المتبادلة".

وأشار زودر إلى وجود حاجة كبيرة للإصلاح، خاصة في مجالي التقاعد والضرائب، معتبرًا أن إصلاح النظام الصحي الذي أقره مجلس الوزراء يمثل خطوة أولى. كما رأى إمكانية لتقليص الإنفاق الاجتماعي وإعانة المواطنين "بورجر جلد"، مؤكدًا ضرورة توفير حوافز للعودة إلى العمل وتأمين المعيشة بشكل مستقل، وقال: "لا يزال هناك مجال للتحرك".

وجدد زودر استعداده لدعم تطبيق زيادات محتملة في ما يعرف بـ"ضريبة الأثرياء"على أصحاب الدخول المرتفعة جدًا التي تتجاوز 300 ألف يورو. وكان الائتلاف أعلن عزمه تنفيذ إصلاح ضريبي واسع اعتبارًا من الأول من يناير من عام 2027.

وفي ما يتعلق بالتكهنات حول احتمال تشكيل حكومة أقلية يقودها الاتحاد المسيحي بدعم أغلبيات متغيرة، قال زودر إن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار الديمقراطي وإبطاء القرارات بدل تسريعها، كما قد يثير توقعات خاطئة بشأن التعاون مع حزب "البديل من أجل ألمانيا"، وأردف أن "هذا الأمر مستبعد بالنسبة لي. فحزب البديل لا يريد دعم الاتحاد المسيحي، بل يريد أن يسقطه ويحل محله. لا يجوز أن نهمش أنفسنا. إن ثلاثينيات القرن الماضي تقدم لنا درسًا تحذيريًا: جمهورية فايمار لم تسقط بسبب قوة المتطرفين، بل بسبب ضعف الديمقراطيين. ويجب ألا يتكرر ذلك".