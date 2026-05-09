ألمانيا: مبادرة برلين بلا سيارات تفشل في جمع التوقيعات المطلوبة

أعلنت مبادرة "برلين بلا سيارات"، أن حملتها الشعبية الهادفة إلى فرض حظر واسع على السيارات في وسط العاصمة الألمانية لم تنجح في جمع العدد المطلوب من التوقيعات.

وبحسب المنظمين، لم يتجاوز عدد التوقيعات التي تم جمعها نحو 140 ألف توقيع فقط، مع توقع وصول عدد إضافي من مكاتب الأحياء، إلا أن الدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي بشأن المشروع كانت تتطلب الحصول على توقيعات ما لا يقل عن سبعة في المئة من أصحاب حق التصويت في برلين، أي نحو 175 ألف توقيع.

وقالت المبادرة، في بيان: " تلقّت المبادرة هذه النتيجة بخيبة أمل، لكنها في الوقت نفسه تخرج بحصيلة إيجابية للغاية لمسيرتها حتى الآن".

ومن المقرر أن تعلن هيئة الانتخابات في ولاية برلين العدد النهائي للتوقيعات في 22 مايو الجاري.

وكانت الحملة، قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت مساء أمس الجمعة عند الساعة 11:59 ليلًا بعد فترة جمع استمرت أربعة أشهر.

ويقضي مشروع القانون الذي طرحه التحالف بتحويل كل الشوارع تقريبا داخل نطاق قطار الضواحي في برلين، باستثناء الطرق السريعة الفيدرالية، إلى "شوارع منخفضة حركة السيارات" بعد فترة انتقالية مدتها أربع سنوات.

وبموجب المشروع، لن يُسمح باستخدام السيارات الخاصة إلا لمدة 12 يومًا سنويًا لكل شخص.

وتشمل الاستثناءات فئات من بينها ذوو الإعاقة والشرطة وخدمات الطوارئ وجمع النفايات وحركة الأعمال والتوصيل.