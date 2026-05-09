مقتل شخصين في احتجاجات ضد القضاء على الخشخاش شمال شرقي أفغانستان

قال مسئولون محليون لوسائل إعلام أفغانية، اليوم السبت، إن شخصين لقيا حتفهما في ولاية بدخشان شمالي شرقي أفغانستان خلال احتجاجات ضد حملة بقيادة الحكومة للقضاء على زراعة الخشخاش.

وأغلق مئات السكان في منطقة أرجو طريقا رئيسيا على مدار اليومين الماضيين في محاولة لمنع جهود القضاء على الخشخاش.

وألقى إحسان الله كامجار، وهو متحدث باسم شرطة بدخشان، باللائمة على من وصفهم بـ "الانتهازيين ومهربي المخدرات" في التحريض على الاضطراب.

وذكرت السلطات، أن الطريق السريع، الذي تم إغلاقه مؤقتا، تم إعادة فتحه منذ ذلك الحين وأن قوات الأمن سيطرت على الوضع.

وقال المزارعون المحليون، إن تدمير محاصيلهم والفقر المدقع ومحدودية سبل العيش البديلة يمكن أن تزيد الأوضاع الإنسانية سوءا في المنطقة.

وأصدر القائد الأعلى لحركة طالبان في 2022، مرسوما يحظر زراعة المخدرات وإنتاجها وتهريبها على مستوى البلاد في خطوة قلصت إنتاج الأفيون في أفغانستان بشكل حاد.