تأكيد انتخاب بيتر ماجيار رئيسا جديدا لوزراء المجر

انتخب البرلمان المجري، اليوم السبت، بيتر ماجيار رئيسا جديدا لوزراء البلاد، حيث حظي السياسي المنتمي لوسط اليمين بدعم 140 من أعضاء البرلمان من أصل 199.

ولم يشارك أربعة أعضاء من الجمعية الوطنية (البرلمان) في بودابست - وهي هيئة تشريعية ذات غرفة واحدة - في عملية التصويت التي سبقت أداء ماجيار لليمين الدستورية. كما تم تسجيل 54 صوتا معارضا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وقال ماجيار /45 عاما/ في الصباح قبل دخول مبنى البرلمان برفقة الكتلة البرلمانية لحزب تيسا الذي يتزعمه: "اليوم هو البداية الرسمية لأول أيام تغيير النظام".

وحقق حزب تيسا فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي بنسبة 53% من الأصوات، لينهي بذلك قبضة اليميني الشعبوي فيكتور أوربان على السلطة لمدة 16 عاما.

وتمنحه مقاعده البالغة 141 مقعدا في البرلمان الجديد أغلبية الثلثين، مما يجعله قادرا على تعديل الدستور.

وفي المقابل، حصل حزب "فيدس اليميني المتطرف التابع لأوربان على 39% من الأصوات و52 مقعداً.

أما حزب "وطننا" اليميني المتطرف، فقد حصل على ما يقل قليلاً عن 6% ونال ستة مقاعد في الجمعية، بينما لم تتمكن أي أحزاب أخرى من تجاوز عتبة الـ 5% المطلوبة لدخول البرلمان.

ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أنه إذا فشل ماجيار الآن في تلبية التوقعات أو بدا غير متناغم مع المطالب الشعبية، فإن الدعم قد يتآكل سريعاً، وقد تتعرض أغلبيته البرلمانية لضغوط شديدة.