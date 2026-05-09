رئيس منظمة الصحة العالمية يسعى لطمأنة سكان تينيريفي قبل وصول السفينة إم في هونديوس

سعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم السبت، إلى طمأنة السكان القلقين في جزيرة تينيريفي الإسبانية أنهم ليسوا في خطر بسبب الوصول المتوقع للسفينة السياحية التي شهدت تفش لفيروس هانتا على متنها ، موجها لهم رسالة مباشرة.

وتتوجه السفينة "إم في هونديوس" التي ترفع علم هولندا وعلى متنها أكثر من 140 راكبا وأفراد الطاقم، إلى جزر الكناري الإسبانية قبالة سواحل غرب إفريقيا، ومن المتوقع أن تصل إلى جزيرة تينيريفي في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

ومن المقرر أن يتوجه المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، برفقة وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا جارسيا ووزير الداخلية فرناندو جراندي-مارلاسكا، إلى الجزيرة اليوم السبت لتنسيق عملية نزول الركاب وبعض أفراد الطاقم.

وذكر بعض سكان الجزيرة أنهم لا يريدون أن ترسو السفينة هناك، خوفا من انتقال الفيروس. وأبدى بعض الركاب الإسبان على متن السفينة قلقهم بشأن كيفية استقبالهم فور نزولهم على اليابسة.

وقال تيدروس في رسالة مباشرة إلى سكان تينيريفي:" أعلم أنكم قلقون. وأعلم أن سماع كلمة (تفش) ورؤية سفينة تتجه نحو شواطئكم يثير ذكريات لم يتخطها أي منا بالكامل. إن ألم عام 2020 لا يزال حاضرا، ولا أستخف به إطلاقا".

وأضاف: "لكن أريدكم أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد جديدا. إن خطر الصحة العامة الحالي من فيروس هانتا ما زال منخفضا. لقد أكد زملائي وأنا هذا بشكل قاطع، وأكرر ذلك لكم الآن".