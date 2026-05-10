تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بختام تعاملات اليوم الاحد 10 مايو 2026، حيث ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية كما صعد مؤشر "تاسي" الرئيسى للسوق السعودى، فيما خالف مؤشر بورصة الكويت، وجاء أداء أسواق المال كالتالي:

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات إجمالية بلغت 12,303 مليار جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.91% ليغلق عند 54,628.68 نقطة.

وجاء سهم شركة الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 19.81% ليغلق عند 1.17 جنيه، بينما كان سهم حق اكتتاب شركة جنوب الوادى للاسمنت انخفاضًا بنسبة 23.42% ليغلق عند 2.06 جنيه.

بورصة السعودية

أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودي "تاسي" على ارتفاع بنسبة 0.76% مسجلًا 11115.07 نقطة، بإجمالي تداولات بلغت 4.872 مليار ريال.

وتصدر سهم شركة علم قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 5.40% ليغلق عند 693 ريال، بينما كان سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاُ بنسبة 9.95% ليغلق عند 104.10 ريالا سعوديا.

السوق الكويتية

تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 0.50% عند مستوى 9381 نقطة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 106 مليون دينار.

وجاء سهم شركة اجيليتي للمخازن العمومية في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.42% ليغلق عند 143 فلسًا، في حين تصدر شركة مشاريع الكويت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضًا بنسبة 3.91% ليغلق عند 86.1 فلسا كويتيا.