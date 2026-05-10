الإمارات تعلن استئناف التعليم الحضوري اعتبارا من الاثنين

أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارات استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.

وأكدت الوزارتان التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة، بما يدعم انسيابية العملية التعليمية، مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة ووفق المستجدات والتقييمات المستمرة.

كما أكدت الوزارتان استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن دفاعاتها الجوية تعاملت اليوم الأحد، مع مسيرتين قادمتين من إيران، نافية تسجيل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية.

وأضافت في بيان عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن الدفاعات الجوية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 551 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا جوالًا، و2265 طائرةً مسيّرة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء الاعتداءات الإيرانية بلغ شهيدين، بالإضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة. فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات 230 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وأكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.