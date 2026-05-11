تسنيم: ناقلة محملة بالنفط العراقي ومتجهة إلى فيتنام عبرت مضيق هرمز

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء ‌الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الاثنين، أن الناقلة "أجيوس فانوريوس 1" ⁠العملاقة المحملة بالنفط الخام العراقي والمتجهة إلى فيتنام عبرت مضيق هرمز، أمس الأحد، ‌عبر ⁠المسار الذي حددته إيران، وذلك بعد أنباء ⁠ذكرت أنها غادرت الممر المائي بعد ⁠إطفاء أجهزة التتبع ⁠لتجنب هجمات إيرانية.

وتجتمع أكثر من 40 دولة، اليوم الاثنين، لعرض مساهماتها العسكرية في مهمة تقودها أوروبا لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز فور التوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بحسب شبكة الشرق السعودية.

ومن المتوقع أن تقدم هذه الدول، خدمات إزالة الألغام والمرافقة والمراقبة الجوية كجزء من مهمة بحرية دفاعية تقودها بريطانيا وفرنسا، تهدف إلى توفير الأمن للسفن التجارية التي تحاول عبور المضيق.

وقال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، الذي سيترأس اجتماع اليوم الاثنين، الذي يعد الثالث من نوعه، بالاشتراك مع نظيرته الفرنسية، كاثرين فوتران: "نحن نحول الاتفاق الدبلوماسي إلى خطط عسكرية عملية لاستعادة ثقة الملاحة عبر مضيق هرمز".

وستنشر بريطانيا إحدى سفنها الحربية، وهي المدمرة "إتش إم إس دراجون" القادرة على تدمير الصواريخ الموجهة، كجزء من المهمة، التي لن تبدأ إلا بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو اتفاق لإنهاء حرب إيران.

وتأتي هذه التحركات بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا ودول أخرى في حلف الناتو لترددها في إرسال قوات بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز. كما انتقد لندن لعرضها إرسال حاملات طائرات في وقت متأخر جداً، واصفاً السفن بأنها "ألعاب".