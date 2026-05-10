قال المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، إن مرحلة ضبط النفس «انتهت اعتبارًا من اليوم»، مهددًا بأن أي «عدوان على السفن الإيرانية سيُقابل برد قاس وحاسم ضد السفن والقواعد الأمريكية».

وأضاف رضائي في منشور على منصة «إكس»، أن «الوقت ينفد أمام المصالح الأمريكية»، مضيفًا: «من مصلحتهم ألا يتصرفوا بحماقة، وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي وقعوا فيه».

وقال، موجهًا حديثه إلى الأمريكيين: «إن الخيار الأمثل هو الاستسلام وتقديم التنازلات، ويجب عليكم التأقلم مع النظام الإقليمي الجديد»، وذلك حسبما نشره موقع «إيران إنترناشيونال».

وفي وقت سابق، وجَّه الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا شديد اللهجة للجيش الأمريكي، مؤكدًا أن الصواريخ والمُسيّرات موجَّهة نحو العدو، حسبما أفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأكد قائد القوات الجو فضائية للحرس الثوري الإيراني، مجيد موسوي، أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة موجَّهة نحو العدو، ونحن بانتظار أمر الإطلاق.

وفي السياق ذاته، أطلقت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني تحذيرًا توعدت فيه بردٍ عنيفٍ يستهدف السفن الأمريكية بالمنطقة، في حال تعرض ناقلات النفط والسفن التجارية الإيرانية لأي هجوم.