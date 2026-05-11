مسئول ياباني: بلادنا لا تشهد أي تأثير داخلي كبير بعد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، اليوم الاثنين، إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي.

ونقلت وكالة "جي جي برس" اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية قوله في مؤتمر صحفي: "سنبذل قصارى جهدنا لاتخاذ إجراءات مكافحة العدوى اللازمة، مع مراقبة الوضع عن كثب".

وأضاف كيهارا أن سلطات الحجر الصحي تتحقق حاليا مما إذا كان المسافرون القادمون إلى اليابان من أمريكا الجنوبية، والذين أبلغوا عن مواجهتهم لمشاكل صحية، قد تعاملوا مع قوارض – التي تنقل الفيروس - وتوصيهم بزيارة المؤسسات الطبية عند الضرورة.

كما حث كيهارا المواطنين على تجنب مخالطة الحيوانات أثناء السفر إلى الخارج، والتحلي بالهدوء مع متابعة التحديثات الحكومية بشأن الوضع.