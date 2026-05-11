الأرصاد الباكستانية تحذر من فيضانات مفاجئة وانهيارات جليدية بالمناطق الشمالية

حذرت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، أمس الأحد، من احتمال دخول موجة غربية معتدلة المناطق العليا من البلاد؛ مما يزيد من خطر حدوث فيضانات ناجمة عن انهيار مفاجئ للبحيرات الجليدية، وتدفقات طينية، وفيضانات مفاجئة في العديد من المناطق المعرضة للخطر في خيبر بختونخوا وجيلجيت بالتستان.

وبحسب نشرة إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، من المرجح أن يؤثر نظام الطقس هذا على إقليم خيبر بختونخوا اعتبارا من اليوم، ويمتد إلى جيلجيت بلتستان بحلول الغد، مصحوبا بأمطار واسعة النطاق وعواصف رعدية ورياح نشطة في المناطق العليا من البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

ومن المتوقع أيضا هطول أمطار غزيرة متفرقة في مناطق مستجمعات المياه الجبلية خلال هذه الفترة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية، من أن الظروف الجوية السائدة قد تزيد بشكل كبير من احتمال حدوث انهيار مفاجئ للبحيرات الجليدية، وفيضانات مفاجئة في المناطق المعرضة للخطر، وخاصة سوات، وشيترال السفلى، ودير، وهزارة العليا، وكوهستان، وهوبر، وجولكين، وشيشبر، وجيزر، وهونزا، وناجار، وغانشي، وشيجار، وأستور.

ونصحت إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، السكان المقيمين في الوديان الجليدية بتجنب الإقامة قرب ضفاف الأنهار ومجاري السيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في حالة يقظة تجاه أي تغير مفاجئ في لون المياه أو صدور أصوات غير معتادة من الجداول المائية المحلية، إذ قد يشير ذلك إلى تحرك انهيارات طينية.