العراق يستأنف عمليات شحن المكثفات للأسواق العالمية بعد توقف قسري جراء الحرب

استأنف العراق، اليوم الثلاثاء، عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات بعد توقف قسري نتيجة تداعيات الحرب والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة.

وصرح وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون الغاز، عزت صابر إسماعيل، في بيان صحفي، بأن شركة غاز البصرة تمكنت من إتمام عمليات تحميل الناقلة( Dakosh) بكمية 50 ألف متر مكعب من المكثفات وأُنجزت عملية التحميل بنجاح وبما يتوافق بالكامل مع متطلبات المناقصات والمعايير الفنية والتجارية المعتمدة وأن الناقلة غادرت اليوم بعد استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية.

وأوضح أن "هذا الإنجاز تحقق بفضل متابعة الوزارة و جهود ملاكات شركة غاز البصرة، ومن خلال التواصل المستمر مع الجهات المعنية في الشركات ذات العلاقة بما يسهم في تجاوز التحديات وضمان انسيابية عمليات التصدير".

وقال إن نجاح شركة غاز البصرة في استئناف عمليات تحميل وتصدير شحنة من مادة المكثفات جاء بعد توقف قسري نتيجة تداعيات حرب الخليج والتحديات التي رافقت عمليات الشحن والتصدير في المنطقة ، مؤكدا أن الانجازات التي تتحقق في أوقات الأزمات تمثل دليلاً على النجاح والمثابرة والشعور العالي بالمسؤولية.

وأكد العمل على استمرار عمليات تحميل وتدفق الناقلات بصورة طبيعية خلال الأيام المقبلة، بما يسهم في تعزيز استقرار عمليات التصدير والوفاء بالالتزامات تجاه الجهات المتعاقدة بما يتيح استمرار وزارة النفط وشركة غاز البصرة في دعم عمليات إستثمار الغاز وتعظيم الاستفادة من المنتجات الهيدروكربونية لتعزز الإيرادات الوطنية ودعم قطاع الطاقة في العراق .