مسئول بالحرس الثوري: إيران تعيد رسم حدود مضيق هرمز كمنطقة عمليات واسعة

أعلن مسئول بارز في البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن طهران باتت تتعامل مع مضيق هرمز باعتباره "منطقة عمليات استراتيجية واسعة"، في تحول جديد بتعريفها العسكري للممر البحري الحيوي.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب القائد السياسي لبحرية الحرس الثوري، محمد أكبر زادة، قوله إن النظرة التقليدية للمضيق باعتباره ممرا مائيا ضيقا محاطا بعدد من الجزر لم تعد قائمة.

وأكد أن إيران وسعت نطاقه الجغرافي والعسكري بشكل كبير بعد الحرب الأخيرة.

وأوضح أكبر زادة أن مضيق هرمز كان يُعرف سابقا ضمن نطاق محدود يشمل جزر هرمز وهنجام، إلا أن المفهوم الحالي بات يمتد من مدينة جاسك شرقا إلى جزيرة سيري غربا، واصفا المنطقة بأنها "مساحة عمليات واسعة".

ويعد هذا ثاني إعلان من نوعه منذ اندلاع المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما نشرت بحرية الحرس الثوري مطلع مايو خريطة جديدة أظهرت توسيع نطاق السيطرة الإيرانية بمحاذاة أجزاء واسعة من ساحل الإمارات على خليج عُمان.

وامتدت المنطقة التي تحدثت عنها الخرائط الإيرانية من جبل مبارك والفجيرة شرقا حتى جزيرة قشم وأم القيوين غربا، فيما يبدو أن التصريحات الأخيرة تشير إلى توسيع إضافي لهذا النطاق.

وذكرت وكالتا "فارس" و"تسنيم" أن عرض المنطقة التي تصنفها إيران ضمن نطاق مضيق هرمز ارتفع إلى ما بين 200 و300 ميل، مقارنة بما كان يتراوح سابقا بين 20 و30 ميلا فقط، بينما وصفت "تسنيم" هذا الامتداد بأنه يشكل "هلالا كاملا".

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا.