ميركل تكشف جوانب من حياتها الخاصة بعد سنوات من مغادرة المستشارية

كشفت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل جوانب من حياتها الخاصة، متحدثة عن هواية البستنة وعادة تود التخلص منها، بعد سنوات طويلة من الحرص على إبقاء حياتها الشخصية بعيدا عن الأضواء.

وقالت ميركل في مقابلة مع مجلة "فوكوس" الألمانية إن نتائج أعمالها في الحديقة لا تكون مثلما تتصورها أحيانا، مضيفة أن بعض الأمور تنجح وأخرى لا، مشيرة إلى أنها تواسي نفسها بأن الأمر "يعتمد أيضا على طبيعة التربة".

كما كشفت الرئيسة السابقة للحزب المسيحي الديمقراطي عن عادة سيئة صغيرة، فعند سؤالها عن العادة التي تود التخلص منها، أجابت: "أحيانا أحب كثيرا تناول البطاطس المقلية في الساعة العاشرة مساء".

وأكدت ميركل، التي شغلت منصب المستشارة من عام 2005 حتى 2021 ثم انسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة، أنها لا تزال تضع هاتفا محمولا بجانب سريرها، لكن ليس بغرض تلقي رسائل، وقالت: "إحدى المزايا الكبرى أنني لم أعد مضطرة للقلق من تلقي اتصال ليلي بسبب أمر سياسي"، مضيفة أنها لا تفتقد ذلك إطلاقا، وقالت: "لقد سعدت بكوني مستشارة لفترة طويلة إلى درجة أنني استطعت بإرادتي الحرة تماما أن أقول: لن أترشح مرة أخرى. كان الأمر مكتملا بالنسبة لي".

وعند سؤالها عن أفضل صفاتها في التعامل مع الناس، قالت ميركل: "أعتقد أنني أمنح كل شخص فرصة في البداية". أما عن أسوأ صفاتها فقالت إنها "أحيانا تصبح غير صبورة عندما يتحدث شخص ما لفترة طويلة جدا".

وكشفت ميركل أيضا أنها تخلصت بالفعل من جزء من ستراتها الرسمية "البليزر" التي اشتهرت بارتدائها بألوان مختلفة خلال فترة توليها منصب المستشارة، موضحة أنه "تم التخلص من جزء من مجموعتها، بينما لا يزال الجزء الآخر في خزانة الملابس".

وأوضحت ميركل أن طبيعتها "القوية للغاية" ساعدتها على تحمل الأعباء الجسدية والنفسية للمنصب، لكنها كانت حريصة دائما على تخصيص وقت للراحة والقراءة، مضيفة أنها نادرا ما كانت تغادر المنزل أيام السبت، وكانت تحاول "العودة إلى أرض الواقع"، مشيرة إلى أنها كانت تخصص لنفسها "مساحات هدوء بشكل واع" كما كانت تحرص على أخذ إجازات بانتظام.