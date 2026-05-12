شيخ الأزهر: نقدر جهود السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية

أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عن خالص تقديره لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة حجاج بيت الله الحرام ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يكلل جهود المملكة بالنجاح والتوفيق في الترتيب لموسم الحج لهذا العام، مشيرًا إلى أن خدمة حجاج بيت الله الحرام شرف عظيم، وأن جهود المملكة في هذا الإطار محل احترام وتقدير كبيرين.

جاء ذلك خلال استقباله السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، اليوم في مقر مشيخة الأزهر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

من جانبه، عبَّر السفير السعودي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقوم به من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية بالأزهر الشريف وعلمائه.

كما أشاد بالدور العالمي الذي يقوم به الأزهر في نشر قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش بين الشعوب، مؤكدا حرص المملكة على استمرار التعاون مع الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والدعوية والثقافية، بما يسهم في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز استقرارها.