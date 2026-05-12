استطلاع: الصراع في إيران والتوترات التجارية تؤثرا سلبا على الشركات الألمانية في الصين

أظهر استطلاع لغرفة التجارة الألمانية في الخارج، إن التوترات الجيوسياسية تؤثر سلبا على الشركات الألمانية في الصين.

وبحسب الاستطلاع، ذكرت نسبة 75% من الشركات الألمانية أن الصراع في إيران يؤثر على أعمالها.

وأظهر الاستطلاع، أن أكثر من نصف الشركات 55% تعاني من ارتفاع التكاليف اللوجستية يليها ارتفاع أسعار المشتريات 47% وزيادة أسعار منتجاتها 20%.

وقالت 59% من الشركات المشاركة إن توتر العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي كان له تأثير سلبي على الشركات. وقبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة هذا الأسبوع إلى الصين، قالت 69% إن التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تضر بأعمالها.

وتتصاعد مخاوف الشركات بشأن القوائم السوداء التي تصدرها السلطات التجارية في بكين وواشنطن، مما يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود أو ضوابط على الصادرات.

ورغم التحديات، تحسن الشعور بين الشركات، فمن بين 216 شركة مشاركة في الاستطلاع، قالت 17% من الشركات إنها تتوقع تفاقم سوء وضع الاقتصاد الصيني على مدار الستة أشهر المقبلة، مقارنة بـ56% خلال العام الماضي. من ناحية أخرى، توقع 37% تحسن الاقتصاد في حين يتوقع النصف عدم حدوث تغيير.