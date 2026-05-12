عمر الشنيطي: أسعار النفط لن تعود لمستويات ما قبل الحرب نتيجة لتضرر البنية التحتية للطاقة

قال عمر الشنيطي، الشريك التنفيذي لزيلا كابيتال، والاستشاري بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن أسعار البترول والغاز لن تعود سريعا إلى مستويات ما قبل الحرب، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في عدد من الدول المنتجة، مشيرا إلى تعرض مصافي بترولية في السعودية والإمارات لأضرار، إلى جانب تضرر محطات تسييل الغاز في قطر، من بينها محطة خرجت بالكامل من الخدمة وقد تحتاج ثلاث سنوات لاستعادة طاقتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال الويبينار الشهري الثاني، الذي عقده المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مساء أمس الاثنين، لعرض ومناقشة نتائج التقرير الشهري "نظرة على الأسواق المالية" لشهر أبريل، والذي يتضمن أهم المتغيرات فى أسواق المال العالمية وتأثيراتها على الاقتصادات الناشئة والاقتصاد المصري.

وأضاف الشنيطي أن هذه التطورات ستؤدي إلى تراجع القدرات الإنتاجية العالمية للطاقة، وهو ما يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيا حتى بعد انتهاء الحرب، متوقعا أن يتحرك خام برنت مستقبلا في نطاق 80 إلى 90 دولارا للبرميل، مع إمكانية انخفاضه لمستويات 70 إلى 80 دولارا نتيجة لخروج الإمارات من تحالف أوبك وتوقعات اتجاهها لزيادة الإنتاج.

واستعرض الشنيطى، أهم نتائج التقرير خلال شهر أبريل الماضي، والذى ظهر فيه انعكاسات الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، وهدوء شراسة الحرب التى لم تنته بعد ولكنها اتخذت شكلا جديدا تشبه المناوشات أو حرب الاستنزاف، وتتوقع الأسواق أن يطول أمد هذه الحرب لكنها لن ينتج عنها تغيرات جذرية.

شهدت أسعار أهم السلع الأساسية والمواد الخام الأولية تقلبات فى أسعارها خلال شهر ابريل الماضي، مازال هناك ارتفاع فى أسعار خام برنت لتترواح بين 95 و100 دولار للبرميل، ومازال يتحرك صعودا وهبوطا على خلفية الحديث عن اتفاقية سلام مرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ويشهد الغاز الطبيعي أزمة نتيجة أن الجزء الأكبر من الغاز المسال يأتى من قطر التى تصدر من خلال مضيق هرمز وهو ما تأثر كثيرا.