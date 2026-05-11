مودي يحث الهنود على ترشيد استهلاك الوقود وحماية احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد

ناشد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المواطنين لترشيد استهلاك الوقود والحد من السفر، في الوقت الذي يهدد فيه ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران، بزيادة فاتورة واردات البلاد واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن مودي قوله أمس خلال افتتاحه مشاريع في حيدر آباد بجنوب الهند: "لقد حان الوقت لنستخدم البنزين والديزل والغاز بحرص شديد".

وأضاف: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا كي نستخدم ما نحتاج إليه فقط لتوفير العملة الأجنبية والحد من الآثار السلبية لأزمات الحرب".

جدير بالذكر أن الهند - وهي ثالث أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم - تعد من بين أكثر الدول تضررا، إذ سجلت الروبية الهندية أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسابيع الأخيرة.

وأفاد البنك المركزي الهندي، بأن ارتفاع أسعار النفط الخام بنسبة 10% يقلل من حجم النمو الاقتصادي بواقع 15 نقطة أساس، ويرفع التضخم بواقع 30 نقطة أساس.