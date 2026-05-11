الصحة الفرنسية: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

باريس - (د ب ا)
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:12 ص

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" التي تم اكتشاف بؤرة لفيروس هانتا على متنها، قد تأكدت إصابته بالفيروس.

ووفق ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" اليوم، أكدت وزارة الصحة الفرنسية، أنها اتخذت تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص "المعرضين لخطر كبير".

تأكدت إصابة فرنسي على الأقل بفيروس هانتا، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية الاثنين، والمصاب هو أحد الأشخاص الخمسة الذين تم إجلاؤهم من السفينة"أم في هونديوس" حيث تم الكشف عن بؤرة الفيروس.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد أعلنت أمس الأحد، اتخاذ تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص "المعرضين لخطر كبير".

 

