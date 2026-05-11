الصحة الفرنسية: تسجيل أول حالة إصابة بفيروس هانتا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن أحد الفرنسيين الخمسة الذين أعيدوا إلى أراضيها بعد إجلائهم من سفينة الرحلات السياحية "إم في هونديوس" التي تم اكتشاف بؤرة لفيروس هانتا على متنها، قد تأكدت إصابته بالفيروس.

ووفق ما أورده موقع قناة "فرنسا 24" اليوم، أكدت وزارة الصحة الفرنسية، أنها اتخذت تدابير أولية لعزل هؤلاء الأشخاص "المعرضين لخطر كبير".

