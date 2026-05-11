أكد مسئولون، وضع الراكب اليوناني الذي تم إجلاؤه من على متن السفينة التي ضربها فيروس هانتا في الحجر الصحي في مستشفى جامعة اتيكون العامة في أثينا.

ولم تظهر أعراض على الراكب، الذي لم يتم الكشف عن هويته.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أنه تم إجلاء الركاب أمس الأحد من على متن سفينة أم في هونديوس عقب وصول السفينة إلى جزيرة تينيريفي، أكبر جزيرة في جزر الكناري، قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا.

وكان الراكب اليوناني ضمن 26 شخصا تم نقلهم إلى أيندهوفن في هولندا مساء أمس الأحد على متن طائرة إجلاء هولندية.

ومن هناك، تم نقله إلى مطار اليفسينا العسكري على متن طائرة تابعة للقوات الجوية اليونانية تحت إشراف طبي، قبل نقله إلى المستشفى، وسيبقى الراكب قيد الحجر الصحي لمدة 45 يوما .

وقال وزير الصحة أدونيس جورجياديس، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه لم تظهر أعراض إصابة بالفيروس على الراكب، مضيفا أنه تم وضعه في الحجر الصحي كإجراء احترازي.