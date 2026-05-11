يشهد اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية، يتصدرها لقاء توتنهام أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تُختتم منافسات الجولة ذاتها في الدوري الإسباني بمواجهة تجمع رايو فاليكانو وجيرونا، بينما يستضيف نابولي فريق بولونيا في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرو مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام - ليدز يونايتد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1

مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو - جيرونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

مباريات الدوري الإيطالي

نابولي - بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - STARZ PLAY