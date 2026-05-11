 توتنهام وليدز يونايتد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026 - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2026 10:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

توتنهام وليدز يونايتد.. تعرف على أبرز مباريات اليوم الإثنين 11 مايو 2026

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:20 ص

يشهد اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، إقامة عدد من المواجهات القوية في مختلف الدوريات الأوروبية، يتصدرها لقاء توتنهام أمام ليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تُختتم منافسات الجولة ذاتها في الدوري الإسباني بمواجهة تجمع رايو فاليكانو وجيرونا، بينما يستضيف نابولي فريق بولونيا في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرو مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري الإنجليزي

توتنهام - ليدز يونايتد - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD1

مباريات الدوري الإسباني

رايو فاليكانو - جيرونا - الساعة 10 مساءً - بي إن سبورتس HD3

مباريات الدوري الإيطالي

نابولي - بولونيا - الساعة 9:45 مساءً - STARZ PLAY


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك