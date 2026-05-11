هيئة الشبكات الألمانية: أسعار الغاز قد ترتفع بشكل معتدل

قال رئيس الهيئة الاتحادية الألمانية لإدارة الشبكات، إن حرب إيران قد تؤدي إلى ارتفاعات معتدلة في أسعار الغاز.

وقال كلاوس مولر في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية: "يشعر بتداعيات حرب إيران كل من يتعين عليهم شراء الغاز من البورصات، لكن غالبية الأسر يسري عليها تثبيت للأسعار لمدة 12 شهرا أو أكثر".

وأشار مولر، إلى أنه قد تحدث زيادات في الأسعار عند إبرام عقود جديدة، وأضاف: "لكن ليس بالحجم الذي شهدناه بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا".

وفي الوقت نفسه، حث مولر، المستهلكين على استخدام الغاز باعتدال وترشيد استهلاكه، مؤكدا أن "الغاز سلعة ثمينة".

أما فيما يتعلق بالكهرباء، فأوضح مولر، أن الوضع مختلف، وقال: "في قطاع الكهرباء نشهد انخفاضا في الأسعار نتيجة حصة واضحة من الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، وهو ما يرتبط أيضا بعوامل موسمية".