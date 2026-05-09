ترامب يشارك تقريرا يشير إلى أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب: هذا موقف أمتنا

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، تقريرًا بعنوان: «الأغلبية تقول إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب».

وعلق ترامب على المقال الذي أعاد نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، قائلًا: «مهم جدًا وهذا موقف أمتنا بشكل مباشر».

وأظهر استطلاع الرأي الذي شاركه ترامب، أن 53% من الأمريكيين يعتبرون أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي أهم من إنهاء الحرب سريعاً، بينما قال 60% إن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية تفوق استقرار أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

ونقل التقرير عن خبير استطلاعات الرأي سكوت راسموسن، قوله: «الناس لا يثقون بالنظام (الإيراني). لا يريدون وعودًا مراوغة. لا يريدون فكرة أن إيران قد تُطوّر قدرات نووية لأغراض مدنية مقابل وعدها بعدم استخدامها في الأسلحة النووية.. قليلٌ من الأمريكيين يعتقدون أن إيران ستفي بهذا الوعد، إنهم يريدون القضاء على هذه القدرة النووية تمامًا».

ولا تظهر مؤشرات على اقتراب الولايات المتحدة وإيران اليوم السبت من إنهاء الحرب بينهما، بعد أن تبادل الطرفان إطلاق النار في الخليج وسط وقف إطلاق نار هش، في حين خلص تحليل استخباراتي أمريكي ‌إلى أن طهران قادرة على الصمود في وجه حصار بحري لعدة أشهر.

وشهدت الأيام القليلة الماضية أكبر تصعيد في القتال داخل مضيق هرمز وحوله منذ بدء وقف إطلاق النار قبل شهر، فيما تعرضت الإمارات لهجوم جديد أمس الجمعة.

وتنتظر واشنطن رد طهران على اقتراح أمريكي من شأنه إنهاء الحرب رسميًا، قبل إجراء محادثات حول قضايا أكثر تعقيدٍا، مثل البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو أمس الجمعة، خلال زيارة إلى روما إن الولايات المتحدة تتوقع ردا خلال ذلك اليوم، لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال إن بلاده لا تزال تدرس كيفية الرد.