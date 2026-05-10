لاعب اتحاد العاصمة: حققنا الأهم أمام الزمالك

قال زكريا دراوي، لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري إن فريقه حقق الأهم وهو الفوز أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفاز اتحاد العاصمة بهدف من ركلة جزاء في الثواني الأخيرة للمباراة التي أقيمت على ملعب 5 يوليو، بينما يتقابل الفريقان السبت المقبل إيابا في القاهرة.

وقال دراوي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس، إن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة الزمالك، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة أمام منافس قوي يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي.

وأضاف دراوي: «المباراة لم تكن سهلة أمام فريق قوي في إفريقيا ويقدم كرة قدم جميلة، لكننا نجحنا في تحقيق المهم بتسجيل هدف الفوز».

وأشار لاعب اتحاد العاصمة إلى أن المواجهة لم تُحسم بعد، موضحًا: «هذا مجرد شوط أول، وما زال هناك شوط ثانٍ في مصر، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على طموح الفريق الجزائري في التتويج باللقب، قائلًا: «سنحاول الحفاظ على الفوز والعودة بالكأس إلى الجزائر».