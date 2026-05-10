صدمت طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز شخصا وقتلته أثناء الإقلاع بعد أن قفز فوق سياج وكان يتواجد على مدرج في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو الأمريكية، حسبما ذكرت سلطات المطار. وأدى التصادم إلى نشوب حريق في المحرك مما أجبر الركاب على إخلاء الطائرة.

ووفقاً لمنشور على الحساب الرسمي للمطار على منصة إكس، فإن الطائرة التي كانت في طريقها من دنفر إلى مطار لوس أنجليس الدولي "أبلغت عن اصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع في مطار دنفر في تمام الساعة 11:19 من مساء تقريبا يوم الجمعة".

وقال متحدث باسم المطار إن الشخص الذي قفز فوق سياج محيطي قد توفي، وذكروا أن الشخص المجهول الهوية صدم بعد دقيقتين من دخوله المطار، ولا يعتقد أن الشخص موظف في المطار.

وقالت شركة فرونتير إيرلاينز في بيان إن الرحلة رقم 4345 هي التي تورطت في التصادم وأنه "تم الإبلاغ عن دخان في الكبينة وألغى الطيارون الإقلاع"، ولم يتضح بعد ما إذا كان الدخان على صلة بالتصادم.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة كانت تحمل 224 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم. وتم إجلاء الركاب عبر المنزلقات وقام فريق الطوارئ بنقلهم بالحافلات إلى المطار، وقال المتحدث باسم المطار إن 12 راكباً أصيبوا بجروح طفيفة ونُقل خمسة إلى المستشفيات.