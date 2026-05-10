خالدي: حققنا فوزا ثمينا على الزمالك المرهق

أكد أحمد خالدي، صاحب هدف فوز اتحاد العاصمة، أن فريقه حقق انتصارًا ثمينًا أمام الزمالك في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية الهدف الذي جاء في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال خالدي في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: «حققنا فوزًا ثمينًا في الدقائق الأخيرة، وكنا نعلم أن الزمالك يعاني من الإرهاق بسبب المنافسة على بطولة الدوري».

وأضاف: «اتسمنا بالصبر طوال المباراة، ونجحنا في تسجيل هدف من ركلة جزاء، وهو ما منحنا الأفضلية قبل لقاء العودة».

وشدد لاعب اتحاد العاصمة على أن التأهل لم يُحسم بعد، قائلًا: «سنفرح بهذه النتيجة، لكن هذا مجرد شوط أول، وسنركز بشكل كامل على مباراة العودة في القاهرة».

كما أشاد خالدي بدور جماهير الفريق، مؤكدًا: «جماهيرنا معروفة عالميًا، وقد ساندتنا بقوة طوال اللقاء، ونعدهم ببذل كل ما لدينا من أجل العودة بالتاج الإفريقي إلى الجزائر».