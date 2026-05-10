قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر سجلت المعدلات الأعلى عالميا في الولادات القيصرية غير المبررة طبيا، بنسبة 72%، موضحا أن 72 سيدة من بين كل 100 حالة ولادة يخضعن للجراحة القيصرية دون ضرورة طبية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الوزارة تعمل منذ عامين على خفض هذه المعدلات لتصل إلى النسب التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، والمتراوحة بين 15 إلى20%.

وأشار إلى أن الوزارة أقرت إجراء تشجيعيا يقضي بتحمل مستشفيات قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة لكافة تكاليف الولادة الطبيعية لأول مرة للسيدة.

ونوه أن جزءا من حل الأزمة يكمن في إعادة تفعيل دور «القابلات»، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأهيل وتدريب القابلات للحصول على شهادات معتمدة من الاتحاد الدولي للقابلات.

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات «قوية جدًا» ضد مستشفيات كبرى ثبت تكرارها للولادات القيصرية غير المبررة طبيا.

وأكد أن القواعد والقوانين المنظمة في مصر تقضي بأن تكون القابلة مسئولة عن المتابعة الدقيقة والمستمرة خلال فترة الحمل، على أن يتدخل الطبيب المختص في المرحلة النهائية لإتمام عملية التوليد الطبيعية.