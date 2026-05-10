ترامب: رد إيران على مقترح وقف إطلاق النار غير مقبول تماما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رد إيران على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار بأنه "غير مقبول تماما "، لكنه لم يُدلِ بأي تفاصيل.

وكانت إيران قدمت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر باكستان التي تقود جهود الوساطة بين واشنطن وطهران، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

فيما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناولت التطورات الأخيرة المتعلقة بالملفين الإيراني واللبناني.

أفادت بذلك صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء الأحد.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن نتنياهو أجرى الاتصال مع ترامب خلال مشاركته في مؤتمر مع أبناء الطائفة الدرزية.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"، بحث الجانبان آخر المستجدات الإقليمية، خاصة ما يتعلق بالملف الإيراني والتطورات على الساحة اللبنانية، في ظل التوترات المستمرة في المنطقة، دون تفاصيل أخرى.