استشهاد 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين إثر غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون، إثر غارات إسرائيلية اليوم الاثنين على جنوب لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، أن "غارة معادية صباح اليوم على بلدة عبا ف يقضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وخمسة جرحى"، مشيرة إلى سقوط "شهيد وإصابة شقيقه بجروح في غارة نفذتها مسيّرة معادية على سيارتهما في بلدة حاريص في قضاء بنت حبيل".

ولفتت إلى أن "الطيران الحربي المعادي استهدف في سجد، منزل رئيس البلدية السابق كامل ناصر الدين".

وأفادت الوكالة، بإصابة مسعفين اثنين جراء استهداف طيران الاحتلال الحربي فريق الدفاع المدني التابع لـ"الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة تول، في أثناء قيامه بأعمال الإغاثة إثر غارة وقعت في المنطقة أيضا.

وتتواصل الهجمات المتبادلة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، رغم وقف إطلاق النار الذي كان أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتصف أبريل الماضي بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزف عون، وجرى تمديده في 23 من نفس الشهر.