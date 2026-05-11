المنظمة الدولية للهجرة: تضرر 2000 أسرة جراء الفيضانات في شرق أفغانستان

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن الفيضانات التي شهدتها مؤخرا ولاية نانجارهار الواقعة في شرق أفغانستان، أثرت على نحو ألفي أسرة، وألحقت أضرارا بالمنازل والأراضي الزراعية والبنية التحتية الأساسية في العديد من المناطق.

ونقلت صحيفة "خاما برس" الأفغانية، عن المنظمة قولها في تقرير صدر عنها، اليوم الاثنين، إنه قد جرى توزيع مواد إغاثية طارئة على الأسر المتضررة، بينما تواصل فرق الإغاثة الإنسانية تقييم الاحتياجات العاجلة في المجتمعات المتضررة بسبب الفيضانات.

وأوضحت المنظمة، أن العديد من السكان فقدوا منازلهم وأراضيهم الزراعية وممتلكاتهم المنزلية، بعدما ضربت الفيضانات الموسمية العارمة أجزاء من نانجارهار؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات الإنسانية التي تواجهها بالفعل العائلات الأكثر ضعفا في الولاية.

وذكرت المنظمة، أنه من المقرر أن يتم تقديم مساعدات إنسانية إضافية لما لا يقل عن 250 أسرة أخرى في نانجارهار، في ظل استمرار عمليات الإغاثة والاستجابة الطارئة في المناطق المتضررة.