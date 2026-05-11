11 % من مستخدمي الإنترنت في ألمانيا تعرضوا لجريمة إلكترونية خلال 2025

شتوتجارت - بون - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 11 مايو 2026 - 10:57 ص

تعرض واحد من بين كل تسعة مستخدمين للإنترنت في ألمانيا، أي ما يعادل 11%، لجريمة إلكترونية خلال العام الماضي.

ووفقا لـ"مؤشر الأمن السيبراني 2026" الصادر عن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات ومركز الوقاية الجنائية التابع للولايات والحكومة الاتحادية، فإن أكثر من ربع المستخدمين (27%) تعرضوا خلال حياتهم لجرائم في الفضاء الرقمي.

وتستند الدراسة، بشكل أساسي إلى استطلاع شمل 3 آلاف و60 شخصا تزيد أعمارهم على 16 عاما، وجرى استطلاع آرائهم على مستوى ألمانيا في يناير 2026.

وتعد عمليات الاحتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أكثر الجرائم انتشارا، إذ شكلت 22% من الحالات بين المتضررين.

وجاء بعد ذلك الدخول غير المصرح به إلى الحسابات الإلكترونية بنسبة 14%، ثم الاحتيال في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بنسبة 13%، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.

ولم تمر الجرائم دون آثار على الضحايا، إذ تعرض 88% منهم لأضرار، فيما تكبد ثلثهم (33%) خسائر مالية مباشرة.

كما شملت الأضرار فقدان الثقة في الخدمات الإلكترونية بنسبة 29%، وإهدار الوقت بنسبة 23%.

 

